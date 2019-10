Zesdejaars van GO! Atheneum Brakel trekken naar Spaanse school voor Erasmus-uitwisseling Ronny De Coster

25 oktober 2019

17u59 0

Twee klassen van het GO! Atheneum Brakel trekken binnenkort naar Spanje: zesdejaars van de afdelingen Elektromechanica en Mechanisch Onderhoud volgen een veertiendaagse stage in het kader van een Erasmus-uitwisseling.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met het budget van dit programma hebben vier miljoen Europeanen de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen.

“Onze school heeft een projectvoorstel ingediend en een budget in het kader van Erasmus+ verworven om de leerlingen van 6 Elektromechanica en 6 Mechanisch Onderhoud een buitenlandse stage van 14 dagen te laten lopen. De doelstellingen die we met onze leerlingen wil bereiken, zijn niet alleen vakdidactisch maar liggen ook op het vlak van interculturaliteit, het Europees gedachtegoed, talenkennis, een juiste studiekeuze en beroepskeuze maken”, motiveert directeur Katrien De Schepper waarom het GO! Atheneum Brakel aan de Europese uitwisseling deelneemt.

Om de leerlingen al in de sfeer van hun gastland Spanje te brengen, had de directrice bij de kick-off van het Erasmus+ project alvast paella voorzien.