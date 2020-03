Yenna van partyband Swoop start eigen dansschool Showspot in Brakel: “Een kinderdroom die uitkomt” Ronny De Coster

24 maart 2020

14u35 18 Brakel Yenna De Merlier (23), onder andere bekend als één van de vier danseressen en zangeressen van de partyband Swoop, opent in september haar eigen zang- en dansschool in de gemeentelijke sporthal ‘De Rijdt’ in Brakel.

Dansen en zingen zitten de Brakelse Yenna De Merlier al in het bloed van toen ze nog een klein meisje was. “Van kindsbeen af heb ik dans-, zang- en toneellessen gevolgd. Intussen deed ik al zeventien jaar ervaring op in verschillende dansstijlen en heb ik jarenlang gedanst in een wedstrijdteam . Al zeven jaar ben ik lesgeefster”, vertelt Yenna. Ze volgde workshops bij onder andere Roy Julen en Isabelle Beernaert (bekend van So You Think You Can Dance) en Dancing With The Stars (Pro’s). Bij het publiek is ze vooral bekend van Swoop, de populaire partyband van Filip D’Haeze.

Zelfvertrouwen dankzij Swoop

“Met Swoop sta ik wekelijks op het podium en reis ik heel België rond. Ook in het buitenland hebben we zelfs al een paar keer mogen optreden. Swoop heeft me heel wat meer zelfvertrouwen gegeven. Het is een uitgekomen kinderdroom. Ik wil die met anderen delen en de passie doorgeven. Door mijn eigen dansschool op te richten, giet ik mijn droom nu ook in een plan”, bedenkt Yenna.

Van kleuters tot volwassenen

Op 1 september start ze haar eigen dansschool Showspot. Die krijgt onderdak in de gemeentelijke sporthal De Rijdt in Brakel. “Ik woon zelf in Oudenaarde, maar ben van Brakel afkomstig en wil er terug gaan wonen”, zegt ze. “Iedereen zal in de dansschool welkom zijn: van kleuters tot volwassenen”, voorziet ze. “Voor kleuters komt er een speelse choreografie. Kinderen van de lagere school kunnen een kidsdansles (opgedeeld per leeftijd) volgen. Verder zijn er ook jazzlessen, streetdance met hedendaagse muziek en voor wie het wat meer mag zijn, richten we ook een showteam op. Dat is een groep die de lat nog net dat tikkeltje hoger legt en waarvoor we dus ervaren dansers zoeken. Volwassenen leren verschillende stijlen aan tijdens een ontspannend uurtje dansen”, overloopt Yenna het aanbod.

Alle praktische info over de nieuwe dansschool Showspot staat op de website www.showspot.net.