Wil je starten met autodelen? Dan is deze infosessie iets voor jou Frank Eeckhout

25 augustus 2020

13u47 0 Brakel De gemeente Brakel organiseert op woensdag 23 september een infosessie over autodelen in de raadzaal van het gemeentehuis.

Staat jouw (tweede) wagen ook het grootste deel van tijd gewoon stil voor de deur? Dan is autodelen vast goedkoper en gemakkelijker. Dat kan voortaan ook in Brakel. “Op de infosessie die we in september organiseren willen we jou overtuigen waarom autodelen ook voor jou een goed idee is. Een expert legt je uit hoe het autodeelsysteem werkt, hoe makkelijk en goedkoop het is en antwoordt op al je vragen. Je kan zelfs een gratis proefrit maken in een van de elektrische wagens", zegt schepen van Milieu Peter Vanderstuyf.

De infosessie start om 19 uur. Inschrijven is verplicht en kan via mail naar milieudienst@brakel.be of op het nummer 055/43.17.60.