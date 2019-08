Wielermonument aan Rondplein in Nederbrakel verdwijnt bij vernieuwing rotonde (en keert niet terug) Ronny De Coster

13 augustus 2019

19u08 0 Brakel Het fietsenmonument dat op de rotonde van het Rondplein in Nederbrakel staat, moet er over enkele maanden wijken voor de heraanleg van het verkeersplein. Het kunstwerk is in zo’n slechte staat dat de kans klein is dat het terug kan worden opgebouwd. “Al zou ik toch hopen dat er iets anders in de plaats kan komen. We zijn tenslotte een wielerregio”, bedenkt Sabine Hoeckman (Open Vld), de Brakelse schepen van Openbare Werken.

Het fietsenmonument op de kruising van de Herreweg, Kasteelstraat, Geraardsbergsestraat en Ronsesestraat vormt een baken in het landschap. Het is opgebouwd met tientallen frames van fietsen. Het kunstwerk is een ontwerp van de Parikse architect Marc Carlier. Het werd gebouwd door leerlingen van het GO! Atheneum in Brakel. Toenmalig liberaal schepen, wijlen Ghislain Nachtergaele, was de bezieler van het project.

Dat dit intussen 14 jaar geleden is, valt aan het monument ook goed te zien: alle fietsframes zijn verroest. Het ooit zo kleurige monument is zijn glorie kwijt. Maar een renovatie lijkt niet in zicht, integendeel. Omdat de rotonde wordt heraangelegd, moet het fietsenmonument er binnenkort weg. En het ziet er niet naar uit dat het daarna terugkeert.

Ondergronds bufferbekken

“Zoals we al weten, vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen de Ronsesestraat. En in dat project zit ook de vernieuwing van de rotonde. Onder het Rondplein moet een groot bufferbekken voor water komen. Al die fietsen van het monument zijn aan elkaar gelast. We kunnen ze dus ook niet een voor een verwijderen. Dat wil helaas zeggen dat de slijpschijf erdoor moet. Ik heb het daar moeilijk mee, ook persoonlijk omwille van de nagedachtenis van Ghislain, voor wie ik een groot respect heb”, zegt Sabine Hoeckman (Open Vld), de Brakelse schepen van Openbare Werken.

Onderhandelen met Wegen en Verkeer

“Hoe dit uiteindelijk uitdraait, durf ik niet voorspellen. Ik hoop dat het kunstwerk niet zomaar verdwijnt, maar dat er iets anders in de plaats kan komen. De Vlaamse Ardennen is een wielerregio en Brakel is dat met zijn hellingen en met een renner als Frederik Backaert zeker ook. Maar over die komst van een ander kunstwerk kunnen we als gemeentebestuur niet zelf beslissen. We zullen hierover onderhandelen met het Agentschap Wegen en Verkeer, dat eigenaar is van de rotonde”, kondigt Sabine Hoeckman aan.