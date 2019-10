Wie zag kasseigooier aan Tenbossestraat in Brakel? Ronny De Coster

14 oktober 2019

08u02 9 Brakel Vandalen hebben aan de Tenbossestraat in Nederbrakel met een kasseisteen de ruit van een auto vernield. “Puur vandalisme, want er is niets gestolen”, zegt het slachtoffer.

De feiten zijn gebeurd zondagavond rond tien uur. Een getuige heeft toen aan het parkje beneden de Tenbossestraat een auto zien stoppen. “Een passagier stapte uit, liep tot bij mijn auto en heeft een kassei door de ruit gegooid”, zo weet slachtoffer Shauni Vancauwenberghe van die getuige.

Die kon geen nummerplaat noteren, maar weet wel dat de daders met een grote, zwarte auto reden. “De man die de steen door de ruit heeft gegooid, zou groot en mager zijn”, zegt Shauni.

“Dit puur vandalisme, want uit mijn auto is er bij mijn weten niets gestolen. Kennelijk hadden de daders die kassei ook al mee, toen ze hier arriveerden. In de omgeving van mijn auto liggen er alvast geen kasseien voor het rapen”, bedenkt het slachtoffer.

Wie de daders heeft gezien of iets meer kan vertellen over de feiten, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.