Wie viseert de reclameborden van geutelingenbakker in Elst? Ronny De Coster

22 november 2019

16u12 0 Brakel Iemand heeft het gemunt op de reclameborden van Geutelingen De Koekelaere in Elst. “In twee weken tijd werden onze borden al twee keer uit de grond getrokken en weggegooid”, vertelt eigenaar Pieter De Koekelaere. De politie stelde een proces-verbaal op.

“Uiteraard betreur ik deze actie. Wij zijn zelf positief ingesteld en ontvangen dagelijks enthousiaste reacties van tevreden klanten. Sinds we enkele jaren geleden begonnen met ons bedrijfje, groeien wij jaar na jaar. We proberen onze geuteling de plaats te geven die hij verdient: een heerlijk mals kwalitatief streekproduct, met pure ingrediënten. Om aan de vraag naar geutelingen te voldoen, zetten we sterk in op innovatie. En we maken ook reclame”, vertelt Pieter.

De politie van Brakel stelde een procesverbaal op. “We hebben de panelen teruggeplaatst en doen gemotiveerd verder. In Elst worden onze geutelingen in de slagerij verkocht ten voordele van diverse goede doelen van de Warmste Week. Elders in de Vlaamse Ardennen kan je ze terugvinden bij meerdere verkooppunten. Verder ondersteunen wij ook de geutelingenfeesten in Elst die in 2020 voor de 40ste keer plaatsvinden. “Ik snap dit niet”, zegt De Koekelaere over de sabotage.