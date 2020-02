Wie steekt zaterdag handen uit de mouwen om paddentrek voor te bereiden in Zegelsem? Ronny De Coster

20 februari 2020

18u03 2 Brakel De Paddenwerkgroep van natuurvereniging Natuurpunt kern Rondom Burreken en het Buurtcomité Rovorst in Zegelsem brengen op zaterdag 22 februari alles in gereedheid om amfibieën een veilige overtocht te garanderen op Rovorst. “Helpende handen zijn daarbij nog welkom”, nodigt Filip Hebbrecht uit.

Voor het zesde jaar op rij plaatsen vrijwilligers langs Rovorst in Zegelsem schermen en zetten ze emmers in de grond. Die moeten padden en andere amfibieën opvangen, die Rovorst willen oversteken om zich in de nabij gelegen poel voort te planten. Vrijwilligers gaan nadien elke avond op stap om de aanwezige padden, kikkers en salamanders manueel de straat over te zetten, zodat ze niet overreden worden door voorbijrijdende auto’s.

Faunatunnel aanleggen

“Door de klimaatopwarming verloopt de paddentrek zeer onregelmatig. Dat heeft te maken met de sterke schommeling in temperaturen en vochtigheid waar we de laatste jaren mee te maken hebben. Amfibieën houden evenwel van standvastig weer met temperaturen van 10 C° en veel vochtigheid”, weet Filip Hebbrecht.

Waarschijnlijk is het de laatste keer dat deze actie op deze manier verloopt. “Samen met de gemeente Brakel bekijkt Natuurpunt of het mogelijk is om onder de weg een faunatunnel aan te leggen. Langs zo’n onderdoorgang kunnen de amfibieën veilig de weg onder, net zoals onder meer muizen en wezels”, legt Hebbrecht uit.

Handen uit de mouwen

Voor het aanbrengen van de laatste paddenschermen verzamelen de vrijwilligers zaterdag om 10 uur ter hoogte van Rovorst 21. Meer info bij Natuurpunt kern Rondom Burreken, contact@burreken.be