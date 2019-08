Wie rijdt met de Brakelse burgemeester mee in 30ste editie van Vlastreffen? Ronny De Coster

21 augustus 2019

17u07 4 Brakel Brakels burgemeester Stefaan Devleeschouwer haalt op zondag 25 augustus de motorfiets van stal voor de derde editie van het Vlastreffen en nodigt Brakelaars uit om met hem mee te rijden.

Het Vlastreffen is een motorevenement dat jaarlijks ongeveer 3.000 deelnemers kent. De tocht doet ook dit jaar Brakel aan. De motards worden rond halfelf verwacht in het centrum van Brakel.

De gemeente wil er ook in Brakel een gezellige dag van maken: op het Marktplein speelt tot 13 uur de bekende coverband Plugged.

Burgemeester rijdt mee

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) haalt die dag zijn motor van stal en nodigt Brakelaars uit om met hem mee te rijden. “We spreken af om 8 uur op het Marktplein in Brakel om daar een half uur later te vertrekken. Wie met me meerijdt, hoeft overigens niet het hele parcours af te leggen, maar kan bijvoorbeeld vanuit Brakel naar de start in Kortrijk en zijn rit in Brakel eindigen”, nodigt Devleeschouwer uit.

Wie geïnteresseerd is in de motortrip met de burgemeester, kan hem een mail sturen via stefaan.devleeschouwer1@telenet.be of zondag gewoon opdagen.