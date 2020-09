Wie helpt Tjorven uit Michelbeke aan een nieuwe schommel? Ronny De Coster

10 september 2020

18u09 14 Michelbeke Een vereniging is vandaag gestart met een geldinzameling voor Tjorven Van Cauwenberge (16) uit Michelbeke. De organisatie wil voor de tiener een overdekte nestschommel bouwen. Kostprijs: 1.750 euro.

Tjorven (16) is geboren met het syndroom van Down. De tiener heeft ook een vorm van autisme en ziet niet goed. “Sinds enkele maanden heeft hij ook epilepsie. Verstandelijk heeft Tjorven het niveau van een peuter”, zegt zijn mama Evi Van Neste.

Uren op de schommel

Tjorven heeft één grote hobby: schommelen in de tuin. Hij kan zich uren uitleven op zijn schommel. Maar die is onlangs stuk gegaan: het ding is helemaal versleten en niet meer op te lappen”, vertelt Evi. Ze ging aankopen bij de vzw Wombat. Die vereniging zet zich in om de leefwereld te verbeteren van kinderen met een ernstige ziekte of een handicap. Wombat doet dat door een slaapkamer of een privé-speeltuin te bouwen bij de kinderen thuis.

“Wat ben ik blij dat ze op mijn vraag zijn ingegaan”, klinkt de mama van Tjorven gelukkig. “Deze ochtend is online een crowdfunding gestart. Ze gaan proberen om 1.750 euro bijeen te krijgen om voor Tjorven een overdekte nestschommel te bouwen met een extra zithoekje voor zijn broer Jelle (13). Het zou voor Tjorven formidabel zijn mochten we dat kunnen realiseren”, besluit zijn mama. De crowdfunding is online te vinden op https://www.gofundme.com/f/een-veilige-speeltuin-voor-tjorven/