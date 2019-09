Wie heeft Lutgarde Maes gezien? Ronny De Coster

13 september 2019

12u39 140

Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde verspreidt de politie een opsporingsbericht in verband met de verdwijning van Lutgarde Maes (67) uit Everbeek.

Lutgarde Maes werd voor het laatst gezien op vrijdag 6 september tussen 10 en 12 uur in haar woning aan de Elverenberg in Everbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mevrouw Maes is 1,75 meter lang en stevig gebouwd. Zij heeft halflang geblondeerd haar en een zongebruinde huid.

Er is niet geweten welke kledij ze die dag droeg. Ze heeft vermoedelijk een oranje handtas bij.

Wie meer informatie heeft over deze verdwijning, wordt verzoht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Reageren kan ook per mail naar opsporingen@police.belgium.eu.