Werkstraffen voor mannen die slachtoffer ‘voor de grap’ blootsvoets en zonder geld uit de auto zetten LDO

13 februari 2020

13u44 0 Brakel Eén man uit Brakel en twee uit Geraardsbergen zijn elk veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Het trio bood een man op café een lift aan, maar besloot hem na een eindje rijden uit de auto te zetten. Het slachtoffer moest op blote voeten en zonder geld de weg naar huis vinden en raakte in paniek.

De drie mannen werden gedagvaard voor afpersing omdat ze het gemunt hadden op een man die duidelijk veel geld op zak had. Ze zaten samen op café toen de beklaagden voorstelden om het slachtoffer een lift te geven. Niet veel later dwongen ze hem om uit te stappen en zijn schoenen af te geven. Het slachtoffer liet ook duizend euro achter, maar zou dat later wel teruggekregen hebben. De drie beklaagden benadrukten dat ze spijt hadden van hun daden. Ze zagen het op dat moment als een grap. De rechter legt hen alle drie een werkstraf van 150 uur op en verklaart de auto waarmee de feiten zijn gepleegd, verbeurd.