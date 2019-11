Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter:

schepen trakteert personeel van containerpark op een soepje in Brakel Ronny De Coster

21 november 2019

15u49 0 Brakel Naar aanleiding van de ‘Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter’ trok de Brakelse milieuschepen Peter Vanderstuyf met een hartverwarmende verrassing naar het gemeentelijk containerpark: het personeel werd er getrakteerd op een tomatensoepje.

“Tijdens Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter roepen we iedereen op om de afvalophaler, recyclageparkwachters én de lokale netheidswerkers te bedanken voor hun inzet. Dagelijks zijn deze mensen in weer en wind paraat om ons afval zo goed mogelijk te beheren en af te voeren”, motiveerde Vanderstuyf de traktatie. We moeten naast de recyclageparkwachters ook onze meer dan 25 Mooimakers bedanken, omdat zij zich belangeloos inzetten om onze mooie gemeente vrij te houden van zwerfafval”, bedacht de schepen nog.