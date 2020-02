Walmke Brand in Parike gaat door, maar zonder vreugdevuur Ronny De Coster

23 februari 2020

12u56 0 Brakel Omwille van aangekondigde regen en felle windstoten is er vanavond op Walmke Brand in Parike geen vreugdevuur. De rest van het het programma gaat wel door. De organisatie zo

“De weersvoorspelling heeft het over hevige regen en felle windstoten. Daardoor kunnen de organisatoren, brandweer en politie de veiligheid van de deelnemers, onder wie ook veel kinderen, niet garanderen”, motiveert burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) waarom in overleg met de organisatie is beslist om geen vreugdevuur aan steken. De traditionele volksdansen op de binnenkoer van het plaatselijk oude café Mabilde gaan wel door en de organisatie voorziet een artistieke brandstapel met lichtjes. Walmke Brand begint rond halfzeven boven de Parikeberg.