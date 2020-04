VTM-drone vliegt vrijdag over Brakel: “Kom even uit uw kot” Ronny De Coster

02 april 2020

14u57 0 Brakel De drone die VTM Nieuws en HLN.be elke dag de lucht insturen om in coronatijd warme boodschappen van Vlamingen in beeld te brengen, vliegt morgen over Brakel.

Blijf vooral in uw kot, maar als u ons hoort overvliegen tussen 14 en 17 uur, wuif dan naar de camera, in de tuin, op uw balkon, vanuit uw raam of vanop uw dak. Dat kan via spandoeken, boodschap gemaaid in het gras, een dansje... Dus, inwoners van Nederbrakel, Opbrakel, Elst, Michelbeke, Zegelsem, Sint-Maria-Oudenhove, Parike, Everbeek-Boven en -Beneden: laat je creativiteit de vrije loop!

Verwittig ons

Doe je iets speciaals? Laat het ons nu al weten op samentegencorona@vtmnieuws.be en laat zeker je telefoonnummer en adres achter. Samen vechten we tegen corona.



