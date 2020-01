Vrijwilligers van “Brakel Proper” hebben Opbrakel opgeruimd Ronny De Coster

26 januari 2020

21u01 0 Brakel De vereniging “Brakel Proper” organiseerde zondag voor een zwerfvuilactie in Opbrakel. “We trekken voortaan elke maand naar een andere deelgemeente”, kondigt initiatiefnemer Philippe Wittevrongel.

Ondanks het koude weer hebben 24 enthousiaste Brakelaars meer dan 1.000 liter zwerfvuil geruimd in Opbrakel. Organisator Philippe Wittevrongel had 4 routes uitgestippeld, waaronder 1 kort, kindvriendelijk parcours. “Samen hebben we over een afstand van wel 15 kilometer zwerfvuil geruimd. We zullen voortaan elke maand een andere deelgemeente opkuisen. De volgende is Parike”, voorziet Philippe.