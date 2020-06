Volkseetfestijnen Alexander en Herman De Croo afgelast: “Nooit meegemaakt in 55 jaar” Ronny De Coster

11 juni 2020

10u21 0 Brakel De coronacrisis trekt ook een streep door het jaarlijkse volksbal van vader en zoon Herman en Alexander De Croo. “De eerste keer in 55 jaar dat we dit meemaken. Op naar volgend jaar”, zegt Herman De Croo met spijt.

Als jonge en laatste burgemeester van Michelbeke organiseerde ik 55 jaar geleden het “Bal van de Burgemeester”. Daarna werd dat het “Bal van de Volksvertegenwoordiger” en het “Bal van de Minister”, telkens met topvedetten en een enorme volkstoeloop. Later hebben we het feest omgevormd tot een zeer uitgebreid volksfestijn over drie dagen met een groot gratis feest voor de senioren. Meer dan 3.000 deelnemers, een ploeg van meer dan 50 vrijwilligers, een uitzonderlijke reuzentombola en een buitengewone ambiance typeren onze volkseetfestijnen”, vat Herman De Croo de geschiedenis van zijn “bals” samen.

Op 13, 14 en 15 juni stond de 55ste editie gepland, maar die sneuvelt door de coronacrisis. “Het is ook de eerste keer dat ons bal niet kan doorgaan. De omstandigheden zijn uitzonderlijk,. Samen met ons zijn natuurlijk ook veel andere organisatoren van feesten getroffen”, bedenkt De Croo.

Sociale projecten blijven steunen

Sociaal Comité Alexander en Herman De Croo stopt met haar steun aan culturele, sportieve en sociale activiteiten en discrete hulp aan individuele personen. En als wij goed samenwerken en voorzichtig blijven, komen wij ook ongehavend uit deze unieke en loodzware gezondheidscrisis”, gelooft de politicus.