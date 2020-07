Voetbalclub Standaard Michelbeke traint deze week niet meer: “Is het wel veilig genoeg?” Lieke D'hondt en Hans Fruyt

28 juli 2020

13u47 4 Brakel Voetbalclub Standaard Michelbeke schorst de trainingen voor de A- en B-ploeg en de jeugdteams U15 en U17. “Woensdagavond overleggen we met het bestuur hoe het verder moet, want nu de bubbels opnieuw zijn aangepast, is dat voor ons onduidelijk.”

Voetbaltrainingen organiseren in coronatijden is niet evident. Zeker nu de Nationale Veiligheidsraad de sociale bubbels heeft gereduceerd van vijftien personen naar vijf nauwe contacten plus tien contacten waar we wel de nodige afstand van moeten bewaren. “Nu de bubbels verkleinen, stellen wij ons de vraag hoe we nog kunnen voetballen”, zegt Jimmy Larno van Standaard Michelbeke. “Voetbal blijft een contactsport: is het dan nog wel veilig om te trainen en straks wedstrijden te spelen? We hebben daarom nu de beslissing genomen om deze week niet meer te trainen. We zien dat andere clubs in de streek ook trainingen annuleren. Wij gaan woensdagavond samenzitten met het bestuur om te bekijken hoe het verder moet.” De beslissing om deze week niet meer te trainen is louter preventief. Er zijn bij Standaard Michelbeke tot nu toe geen coronabesmettingen vastgesteld.

Geen barbecue

Standaard Michelbeke ziet ook de afhaalbarbecue van dit weekend geannuleerd. Er waren al honderden kaarten verkocht, maar de gemeente Brakel verbiedt elk evenement in augustus. Michelbeke zal de barbecue dus niet kunnen aansteken dit weekend.