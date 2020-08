Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele steekt handen uit de mouwen in De Kaashoeve: “Geen gezaag, geen geklaag. Veel opgestoken over familiale landbouw” Frank Eeckhout

28 augustus 2020

15u37 3 Brakel Vlaams parlementslid en burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) heeft vrijdag stage gelopen in de Kaashoeve in Everbeek. “In die paar uurtjes dat ik meedraaide, heb ik heel wat opgestoken over de familiale landbouw", zegt Nachtergaele.

De zomerstage is voor politici een uitstekende manier om de uitdagingen en kansen van de hedendaagse land- en tuinbouwers te leren kennen. “Als lid van de Commissie voor Landbouw krijgt Joris Nachtergaele regelmatig te maken met dossiers die een directe impact hebben op onze land- en tuinbouwbedrijven”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Het is voor hem dan ook een mooie kans om via een praktische zomerstage te ervaren hoe het werk op de hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven er aan toe gaat en wat de uitdagingen van onze bedrijfsleiders zijn.”

De stage vond plaats in de Vlaamse Ardennen, op de Kaashoeve van de familie Faingnaert-Beyaert in Everbeek. Het bedrijf maakt met dagverse AA-melk tal van zelfbereide ambachtelijke kazen, roomijs en afgeleide melkproducten. Daarnaast richtten ze een vakantieverblijf in voor families die de schoonheid van de Vlaamse Ardennen willen ontdekken. Het familiebedrijf heeft naast de melkveetak en de thuisverkoop ook nog een akkerbouwtak met aardappelen en granen.

Werkpunten mee naar Brussel

“Een belangrijk thema naast de korte keten was de bedrijfsopvolging. Karel werkt 100 uur per week, zaagt niet, klaagt niet en probeert samen met zijn vrouw, zijn vader en de kinderen een melkveebedrijf te runnen in niet altijd even makkelijke omstandigheden. Het is echt lovenswaardig hoe het hele gezin dit bedrijf runt. Ik heb dan ook heel wat opgestoken over de familiale landbouw. En de werkpuntjes neem ik mee naar Brussel om die daar aan te kaarten want onze boeren verdienen meer respect", zegt Nachtergaele.