VIOS organiseert 25ste accordeonconcert met optreden van Willy Sommers Ronny De Coster

04 oktober 2019

09u57 0 Brakel Liefhebbers van accordeonmuziek hebben op zaterdag 5 oktober afspraak in Feestcomplex Europa in Parike, waar het 25ste Vios-festival plaatsvindt.

VIOS, voluit Vooruitgang Is Ons Streven, is de enige accordeonclub in Oost-Vlaanderen. Zaterdag trekken de muzikanten alle registers open voor het jaarlijkse accordeonconcert.

Op de 25ste editie is er ook een optreden van de Ceresband en Willy Sommers sluit de feestelijke avond af.

Kaarten kosten 12 euro aan de kassa en 10 euro in voorverkoop bij alle muzikanten en taverne Ceres, tel. 0475-45.22.52.