Vernieuwing wegdek Beekstraat, Watermolenstraat, Moriaanstraat en Molenberg in Brakel zal twee weken duren Ronny De Coster

16 oktober 2019

15u38 0 Brakel Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat het wegdek van de Beekstraat, Watermolenstraat, Moriaanstraat en Molenberg in Brakel vernieuwen om het rijcomfort te verbeteren. De weg gaat dicht en alle verkeer volgt een omleiding. De werkzaamheden zullen twee weken duren.

Er komt een nieuwe asfaltlaag op de N462b (Watermolenstraat, Moriaanstraat en Molenberg) en een deel van de Beekstraat (N402) vanaf de Brusselsestraat tot aan de Kasteeldreef. In totaal wordt ongeveer twee kilometer rijweg vernieuwd om het rijcomfort te verbeteren. De werkzaamheden starten op 4 november en duren een tweetal weken.

Verkeerssituatie

“Alle verkeer moet omrijden via de Brusselsestraat (N8), Bonte en de Faliestraat in de beide richtingen. Fietsers rijden om via het Mijnwerkerspad. Voetgangers kunnen passeren langs de werfzone. De school Sint-Franciscus Instituut in Michelbeke is bereikbaar via Meierij en Kasteeldreef”, verduidelijkt Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, de voorziene wegomlegging.

Info over de werkzaamheden en omleidingsplannen staan op www.wegenenverkeer.be/Brakel