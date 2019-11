Vernieuwende keuken van Jonas en Laurence in De Vijf Seizoenen Brakel weer goed voor plaats in Gault&Millau Ronny De Coster

04 november 2019

17u56 2 Brakel Het restaurant De Vijf Seizoenen in Brakel houdt stand in de culinaire gids Gault&Millau. In de editie van 2020 die vandaag is voorgesteld, krijgen ze een score van 14/20. “Net zoals vorig jaar en daarmee zijn wij erg in onze nopjes”, klinkt het aan de Kasteelstraat in Brakel.

Jonas en Laurence begonnen vijftien jaar geleden al mee in de potten te roeren van het restaurant De Vijf Seizoenen, dat toen nog gerund werd door hun ouders. Maar pakweg vijf jaar geleden kwam de jongere generatie aan het roer en volgde een hele koerswijziging.

De lat werd ook almaar verhoogd en vandaag staat De Vijf Seizoenen tussen de grote in culinaire gidsen. Gault&Millau neemt het Brakelse restaurant weer op en geeft ze in de editie 2020 een score van 14 op 20.

“En of we daar blij om zijn”, reageert Jonas. “Ik denk dat we in alle bescheidenheid mogen zeggen dat we mee zijn met de tijd: we proberen altijd weer te vernieuwen, maar dan zonder te choqueren: we koken niet voor onszelf, maar voor de klanten. We staan voor een lichte, verteerbare keuken. Zware gerechten zijn niet ons ding en zijn bij restaurantbezoekers ook almaar minder gegeerd”, weet Jonas.

Restaurant De Vijf Seizoenen, Kasteelstraat 5 in Brakel, www.devijfseizoenen.be

Onderstaande kaart en overzicht tonen de scoren van de andere Oost-Vlaamse restaurants die in de Gault&Millau 2020 zijn opgenomen.