Vader (39) maakt dodelijke val tijdens klim op Corsica: verongelukt op berg terwijl gezin in zwembad speelde Ronny De Coster

13 juli 2019

05u43 163 Brakel Terwijl zijn vrouw en hun zoontje van 5 aan het zwembad van hun hotel in Corsica aan het spelen waren, is een Oost-Vlaamse man verongelukt tijdens de beklimming van de Val d’Ese. Reddingswerkers vonden hem na een lange zoektocht met een helikopter. “Hij moet op slag dood geweest zijn”, getuigt zijn vader aangeslagen.

Nick Van Den Borre (39) uit het Oost-Vlaamse Opbrakel was dinsdag met zijn gezin afgereisd naar Corsica. Het plan was dat hij de eerste drie dagen op het eiland enkele steile bergen zou beklimmen terwijl zijn vrouw Eveline en hun vijfjarige zoontje zich zouden vermaken aan het zwembad van hun hotel. Na Nicks bergtochten zou het gezin naar een andere verblijfplaats trekken voor pure family time met hun drietjes.

Niets gehoord

Maar al op de eerste dag van hun droomvakantie liep het fout. Nick was woensdagochtend met de auto aan het hotel in Belgodère vertrokken voor een rit van 1,5 uur naar de voet van de Val d’Ese, centraal op het eiland. De plaats is in de winter een ski-oord en in de zomer populair bij bergwandelaars. “Nicks vrouw had de hele dag niets van hem gehoord, maar maakte zich daarover niet meteen zorgen - het gsm-signaal in de regio is nu eenmaal lang niet altijd optimaal”, vertelt Nicks vader Martin. “Toen ze hem om halfacht ‘s avonds nog steeds niet aan de lijn gekregen had, maakte ze zich wel zorgen. Ze belde ongerust naar ons om te weten of wij Nick al hadden gehoord. Een uur later is de politie ingeschakeld. Doordat Eveline wist welke route Nick zou volgen, kon ze ook aangeven waar zijn auto moest staan. Die werd ook snel gevonden, maar van Nick was geen spoor. Daarop is nog een grootscheepse zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet.” Toen het donker werd, zijn ze gestopt met zoeken. “Donderdagochtend vroeg, rond zes uur, ging de heli weer de lucht in. Kort daarna hebben ze Nick gevonden. Hij was van een helling gevallen en moet op slag dood geweest zijn”, vertelt vader Martin.

Nieuwe passie

Nick had de microbe voor het bergwandelen sinds vorig jaar te pakken. Voordien was hij een gewaardeerd voetballer en trainer bij verschillende clubs in provinciale afdelingen. “Hij heeft zelf twintig jaar gevoetbald en was daarna vijftien jaar trainer. Na de geboorte van zijn zoontje is hij gestopt met voetballen en stond alles in het teken van zijn gezin. Maar hij bleef gebeten door sport. Vorig jaar had hij een paar bergwandelingen gedaan, en dat werd al snel een nieuwe passie. Nick had lang uitgekeken naar de drie bergtochten die hij deze week in Corsica had gepland. Natúúrlijk zegden we hem altijd dat hij voorzichtig moest zijn en ik denk dat hij ook nooit risico’s nam. Is hij uitgegleden? Heeft een obstakel hem verrast? We zullen het nooit weten. Het enige wat de politie met zekerheid zegt, is dat het om een ongeval gaat”, weet Nicks vader.

Taxi vanuit Parijs

De weduwe van de verongelukte wandelaar is intussen samen met zoontje Matts op de terugweg naar België. Omdat alle rechtstreekse vluchten in deze drukke vakantieperiode vol zitten, kunnen ze maar vliegen tot Parijs, waar een taxi hen zal opwachten. “Zij wil nu zo snel mogelijk naar huis. De repatriëring van Nick zal vermoedelijk maandag of dinsdag gebeuren. Het dringt allemaal nog niet goed tot ons door. We hadden zo’n sterke band met Nick. We hebben maar één troost, al is het een zeer magere: hij is gestorven terwijl hij iets aan het doen was wat hij graag deed.”