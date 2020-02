UIT ETEN - De Vijf Seizoenen in Brakel

Brakel

De Vijf Seizoenen in Brakel is geen veggie-restaurant, maar alles draait er wel rond groenten. Nadat ze jaren in het toen klassieke restaurant van hun ouders hadden meegedraaid, namen broer Jonas en zus Laurence Haegeman de zaak vijf jaar geleden over. Intussen staan ze met een score van 13/20 in de vermaarde culinaire gids Gault & Millau.