Twintiger valt in slaap achter het stuur: dertig dagen rijverbod LDO

30 oktober 2019

16u08 2 Brakel Een twintiger uit Brakel heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor de ravage die hij met zijn wagen heeft aangericht. De Brakelaar veroorzaakte over een lengte van 60 meter heel wat schade nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur.

Het ongeval gebeurde na een uitstap met vrienden. De jongeman had nochtans al wat geslapen vooraleer hij besloot achter het stuur te kruipen, maar hij was kennelijk nog niet uitgerust. Hij had ook 1,4 promille alcohol in zijn bloed. Op het moment van het ongeval beschikte hij nog over een voorlopig rijbewijs.

De twintiger krijgt nu een boete van 1.800 euro, waarvan 800 euro met uitstel. Hij moet zijn rijbewijs ook dertig dagen inleveren, maar hij krijgt de gunst van het weekendverval.