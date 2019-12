Twintiger uit Lierde komt om het leven bij verkeersongeval in Brakel Ronny De Coster

01 december 2019

08u53 12 Brakel Bij een verkeersongeval op de grens van Zottegem en Brakel is vanochtend een twintiger uit Lierde om het leven gekomen. Zijn passagier is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval is gebeurd in de Brakelstraat. Een 23-jarige man uit Lierde reed er met zijn auto in de richting van Brakel, toen hij door een onbekende oorzaak rechts van de weg afweek. De wagen botste tegen een stoeprand, waardoor de chauffeur de controle over het stuur verloor. In zijn vaart vernielde de auto enkele verkeerspalen en een tuinafsluiting. Uiteindelijk kwam de wagen aan de overkant van de weg tot stilstand tegen de gevel van een huis. Teams van de brandweerposten Brakel en Zottegem snelden nog ter plaatse om het slachtoffer uit de helemaal verhakkelde auto te bevrijden, maar voor de man kwam alle hulp te laat.

Weg afgesloten

Zijn passagier raakte bij de klap lichtgewond is en overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het dodelijke verkeersongeval te onderzoeken. De Brakelstraat is afgesloten voor alle verkeer.