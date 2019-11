Tuinman van vermoorde Lutgarde Maes (67) opgepakt Ronny De Coster

08 november 2019

07u31 14 Brakel Er is een doorbraak in het onderzoek naar de moord op 67-jarige Lutgarde Maes. Dat meldt de krant Het Nieuwsblad. De vrouw werd twee maand geleden dood aangetroffen in haar woning aan de Elverenberg in Sint-Maria-Oudenhove. Het gerecht heeft de Gambiaanse tuinman opgepakt, die een tijd bij de vrouw heeft gewerkt en ingewoond.

De vermoorde Lutgarde Maes lag verstopt onder een stapel hout naast het tuinhuis achter haar woning, toen agenten met een speurhond haar op vrijdag 13 september aantroffen in de tuin achter haar villa op de grens van Brakel met Zottegem.

De vrouw was toen al een week vermist. Buren vertelden dat ze sinds de verdwijning van de vrouw ook de tuinman niet meer hadden gezien, die een tijd verbleef in het tuinhuis van de vrouw. Weken voordien was er ook al een incident gemeld, waarbij de politie ter plaatse was gekomen.

Er was toen sprake van een ruzie tussen Lutgarde Maes en haar tuinman.

De 46-jarige Gambiaan is in ons land opgepakt. Het parket leidde hem intussen voor bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden op verdenking van moord. Het is niet bekend of de man bekentenissen heeft afgelegd.