Tuinman ontkent moord op Lutgarde Maes in Brakel 46-JARIGE VERDACHTE AL DRIE WEKEN IN DE CEL Ronny De Coster/Frank Eeckhout/Stephanie Romans

09 november 2019

08u30 0 Brakel Een maand nadat de politie het lichaam van de vermiste Lutgarde Maes (67) terugvond, is de hoofdverdachte aangehouden. Een man uit Gambia (46) die een tijdje in het tuinhuis van Lutgarde woonde, zit in de cel op verdenking van moord. Hij ontkent dat hij de vrouw heeft vermoord.

De politie had nog maar net een opsporingsbericht verspreid voor de 67-jarige filosofe Lutgarde Maes toen speurders haar op 13 september dood terugvonden in haar tuin achter haar villa aan de Elverenberg, op de grens van Brakel en Zottegem. Haar lichaam lag verstopt onder een stapel hout naast het tuinhuis. De vrouw woonde daar alleen, sinds haar echtgenoot verhuisde naar een rusthuis.

De speurders concentreerden zich op één hoofdverdachte: de Gambiaanse tuinman van Lutgarde Maes. Een man die al een tijdje niet meer gezien was in de buurt. Buren vonden dat vreemd. Hij was bijna elke dag bij Lutgarde aan het werk en woonde in haar tuinhuis. Volgens een buur waren de twee erg close. "Je zag hem bijna dagelijks door de straat rijden, vaak in haar gele autootje. Soms met Lut erbij, soms zonder."

Op 16 oktober kon de federale gerechtelijke politie tuinman N.J. (46) eindelijk opsporen en arresteren. De mas is voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden voor moord. Sindsdien zit de tuinman in de cel.

Leren kennen op het strand

Volgens onze informatie leerde Lutgarde Maes haar tuinman N.J. kennen op het strand in Gambia. Buren vertellen dat de 67-jarige filosofe vaak op reis ging naar verre landen. "Ze had veel interesse in andere culturen. Haar huis stond vol Afrikaanse kunstwerkjes", zei een buur eerder. Na de kennismaking op het strand, zou de Gambiaan Lutgarde Maes gevolgd zijn naar België. Hij ging in het tuinhuis van de filosofe wonen en werkte voor haar.

Buren vertelden na de vondst van het lichaam van de vrouw al dat ze weken voor haar verdwijning bezoek kregen van de politie vanwege een ruzie tussen Lutgarde en de tuinman. De advocaat van de tuinman, Marc Schollier, verklaart: "Ze hadden een tijdje een relatie, maar die sprong af. Na de breuk is mijn cliënt ook uit Brakel weggetrokken. Nog voor haar overlijden ging hij in de omgeving van Antwerpen wonen en werken. Daar is hij opgepakt. Hij ontkent dat hij iets met haar dood te maken heeft".

Dat de Gambiaan wekenlang onvindbaar was, wil volgens zijn advocaat niet zeggen dat hij voortvluchtig was. "Hij zat niet ondergedoken, maar was moeilijk op te sporen omdat hij illegaal in België verblijft."