Tuinman ontkent, maar blijft in de cel voor de moord op Lutgarde Maes (67) in Brakel Ronny De Coster

29 november 2019

18u25 0 Brakel De 46-jarige tuinman die verdacht wordt van de moord op Lutgarde Maes (67) uit Brakel, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde beslist. De Gambiaan blijft elke betrokkenheid ontkennen.

Lutgarde Maes was op 13 september dood aangetroffen in de tuin van haar villa aan de Elverenberg, op de grens van Brakel en Zottegem. Haar lichaam lag verstopt onder een stapel hout naast het tuinhuis. De speurders concentreerden zich in het onderzoek maar op één hoofdverdachte: de Gambiaanse tuinman van Lutgarde Maes, die met de vrouw ook een tijd een relatie zou hebben gehad. Pas een maand na de ontdekking van de misdaad pakte de politie hem op in Antwerpen.

“Niets mee te maken”

Sindsdien zit de 46-jarige N.J. in voorlopige voorhechtenis. Vandaag verscheen hij voor de raadkamer in Oudenaarde. Die heeft zijn aanhouding met een maand verlengd. De man blijft elke betrokkenheid ontkennen. “Mijn cliënt houdt vol, dat hij met deze zaak niets te maken heeft. Maar het onderzoek loopt volop. Wij zullen daarom tegen de beschikking van de raadkamer vermoedelijk geen beroep aantekenen”, zegt zijn advocate Leonie Degroote.