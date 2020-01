Trio geeft slachtoffer lift naar huis, maar laat hem 1.000 euro armer en zonder schoenen achter op verlaten weg LDO

16 januari 2020

15u02 0 Brakel Drie mannen uit Brakel en Geraardsbergen staan in de rechtbank in Oudenaarde terecht voor afpersing. Het trio nam het slachtoffer mee in hun auto en liet hem zonder geld en zonder schoenen achter op een verlaten weg.

De drie dertigers ontmoetten hun slachtoffer aan de toog van een café in Brakel. Het is al snel duidelijk dat de man over een zak met geld beschikt en als hij iets na middernacht besluit het café te verlaten, stellen de drie vrienden voor om hem een lift te geven. De sfeer is tot dan toe gemoedelijk en het slachtoffer gaat achterin de auto zitten. Daarna loopt het mis. De mannen blijven rondrijden met het slachtoffer en verplichten hem uiteindelijk uit te stappen op een verlaten weg. Ze zouden hem slagen gegeven hebben en ruim duizend euro afhandig gemaakt hebben. “Uiteindelijk laten ze het slachtoffer op blote voeten achter, waarna hij hulp moet gaan zoeken bij het dichtstbijzijnde huis”, verduidelijkt de procureur. “De beklaagden wilden hem een lesje leren, maar ik denk dat we van geluk mogen spreken dat er niet meer is gebeurd. Zonder verzachtende omstandigheden staan op dergelijke feiten celstraffen van 15 tot 20 jaar.” In dit geval vordert de procureur voor de drie beklaagden een celstraf van 15 maanden, al dan niet met uitstel, en de verbeurdverklaring van de auto waarmee de feiten zijn gepleegd.

Grap

De advocate van de drie mannen relativeert de feiten. “Mijn cliënten hebben het slachtoffer in een zijstraat afgezet omdat hij dronken was en de juiste route naar huis niet meer kon vertellen. Ze waren het beu en hebben hem uit de auto gezet. Ze vonden het een grap om hem op blote voeten naar huis te sturen. Hij heeft daarbij ook zijn geld afgegeven, maar dat hebben mijn cliënten achteraf allemaal teruggegeven. De politie heeft geen sporen van geweld vastgesteld en van een ontvoering en bedreiging met een wapen, zoals het slachtoffer in eerste instantie heeft beweerd, is al helemaal geen sprake.” De drie beklaagden vragen aan de rechtbank om hen een straf met probatievoorwaarden of een werkstraf op te leggen. Ze hebben spijt van wat er gebeurd is.

De rechtbank zal op 13 februari het vonnis uitspreken.