Trainer SV Everbeek reageert na stijgend aantal besmettingen: “Onze voetbalclub is niet de oorzaak van de besmettingen in Brakel” Frank Eeckhout en Lieke D'Hondt

30 juli 2020

10u14 0 Brakel Davy Casieris, de trainer van SV Everbeek is niet opgezet dat zijn club met de vinger gewezen wordt voor de stijgende besmettingen in Brakel. “Onze speler is besmet geraakt buiten de club. Binnen de club hebben we ons aan alle voorschriften gehouden. Ons nu de schuld geven van de stijgende besmettingen in Brakel is niet fair", zegt Casieris, die woensdag ook te horen kreeg dat hij besmet is met COVID-19.

Woensdag kregen nog eens minstens 4 inwoners van Brakel te horen dat ze positief getest hebben op COVID-19. Eén van hen is Davy Casieris. Daardoor heeft SV Everbeek nu drie besmette personen in zijn rangen: de zoon van een bestuurslid, een speler, en de trainer. In Brakel wordt dan ook naar de club gekeken voor het stijgend aantal besmettingen in de gemeente. Volgens Coronafacts zijn dat er 14, volgens meer accurate cijfers staat de teller zelfs op 19. Trainer Davy Casieris vindt het jammer dat zijn club nu de zwarte piet toegeschoven krijgt. “Onze speler raakte niet besmet op de club. Ook de zoon van het bestuurslid liep zijn besmetting elders op. De club werd maandag ook meteen in kennis gesteld van de besmettingen waarop we beslist hebben alle activiteiten tijdelijk stop te zetten en iedereen te laten testen. Daarbij zijn geen bijkomende besmettingen aan het licht gekomen, op één uitzondering: ikzelf. Ik wijt dat aan mijn zwakkere weerstand. Enkele jaren geleden heb ik kanker gehad waardoor ik vatbaarder ben voor dergelijke virussen. Ik zou dan ook graag hebben dat die heksenjacht stopt", reageert Casieris. Begin volgende week ondergaan de spelers en de entourage van de club een nieuwe test.

Als gevolg van het stijgend aantal besmettingen hebben in Brakel ondertussen al 5 horecazaken tijdelijk de deuren gesloten. Donderdagnamiddag is er overleg tussen de provinciegouverneur en de burgemeester van Brakel.