Theatercollectief Co Essence brengt ‘De bittere tranen van Petra von Kant’ in Michelbeke Ronny De Coster

16 oktober 2019

16u05 0 Brakel Co Essence, een theatercollectief dat alleen uit vrouwen bestaat, speelt volgend weekend twee keer ‘De bittere tranen van Petra von Kant’, de klassieker van Werner Fassbinder.

De dames van Co Essence spelen al bijna dertig jaar toneel sinds ze elkaar leerden kennen in de Stedelijke Academie in Zottegem. “We spelen niet elk jaar, maar werken meerdere jaren aan een voorstelling. Het is ook niet eenvoudig om stukken te vinden voor alleen maar vrouwelijke acteurs”, vertelt Lieve De Meyer, woordvoerder van Co Essence.

‘De bittere tranen van Petra von Kant’ is het verhaal van een modeontwerpster. Na haar scheiding leert ze Karin kennen, met wie ze enkele maanden een passionele verhouding heeft. Maar Karin keert terug naar haar echtgenoot. Petra is woedend en ontroostbaar, drinkt zich te pletter en vervloekt iedereen die haar dierbaar is.

Acteursploeg

Carla Delcourt, Vicky Hutse, Ingeborg Gillis, Lieve De Meyer, Katrien van Den Berge en Sophie De Moerloose vormen de acteursploeg. Herman Coesens regisseert.

De voorstellingen vinden plaats in samenwerking met Toneelgroep Elsuth op zaterdag 19 en zondag 20 oktober om 19 uur in Stella Matutina, Groenstraat 15 in Michelbeke. Meer info en tickets: www.elsuth.be.