The White Party opent nieuw seizoen van thema-feesten in zaal Europa in Parike Ronny De Coster

13 september 2019

13u04 4 Brakel Studio Europa start met het nieuwe seizoen van thematisch party’s. Het openingsfeest, The White Party, vindt zaterdag plaats.

Studio Europa staat bekend om zijn maandelijkse evenementen met de beste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Organisator Igor Van den Berghe, die samen met zijn vader Dany Van den Berghe (eigenaar Feestcomplex Europa) Studio Europa heeft opgericht, mikt vooral op 35-plussers.

“Wij willen graag de muziek uit ‘de goede tijd’ terug brengen en de mensen laten feesten zoals toen. Elk evenement heeft een andere insteek, doordat we met een thema te werken. Er komen geregeld ook danseressen langs en we doen ook promoties op dranken. We combineren eigenlijk het hedendaagse uitgaansleven met de muziek van toen”, vat Igor Van den Berghe het concept samen.

Deze evenementen zijn telkens in Feestcomplex Europa in Parike.

Iedereen in ‘t wit

Op zaterdag 14 september vindt het eerste van een nieuwe reeks feesten plaats. Studio Europa presenteert dan The White Party. “Iedereen wordt geacht in het wit of in accenten met wit gekleed te zijn. En natuurlijk hebben we terug van alles in petto voor de feestvierders”, licht Igor toe.

The White Party vindt, zoals alle feestjes van Studio Europa, plaats in Feestcomplex Europa aan de Steenweg 18a in Parike. De toegangsprijs bedraagt 10 euro.