T1 Fanno Nijst staat met Olsa Brakel meteen voor belangrijk tweeluik: “Bekerstunt van 2014 leeft nog altijd” Kristophe Thijs

16 september 2020

19u38 0 Brakel Het bekermirakel van Brakel. De krantenkop dateert inmiddels al van 2014, maar de 6-1 stuntzege tegen toenmalig eersteklasser Westerlo leeft nog altijd aan de Parkweg. Olsa legde tot nog toe een foutloos bekerparcours af en mag daardoor zaterdagavond naar Bergen afzakken. Tegen het plaatselijke Renaissance Mons, al lang niet meer de topploeg van weleer, hoopt geel-zwart opnieuw met een zege uit te pakken om dan stilaan weer te kunnen dromen van een confrontatie tegen een eersteklasser. De competitieopener tegen Zelzate is omwille van de bekerconfrontatie verschoven naar woensdagavond.

Net als vele andere ploegen heeft Olsa Brakel een eerder ongestructureerde voorbereiding achter de rug. Het was voor de jongens van coach Nijst constant aanpassen geblazen. “En echt gelukkig van de planning van de bekermatchen en de competitiematchen ben ik niet, maar goed het is wat het is. Wat hier enkele jaren terug tegen Westerlo is gebeurd, leeft nog steeds bij de club. We zullen ons dan ook zaterdagavond niet inhouden en er vol voor gaan. Tegelijk moeten we beseffen dat de match tegen Zelzate er vrij snel aankomt en de competitie nog altijd primeert”, vertelt de Ninovieter die aan zijn tweede seizoen als T1 bij Brakel begint.

Voorbereiding

Echt tevreden over de voorbereiding van zijn ploeg is Nijst niet, maar toch begint Olsa met vertrouwen aan een belangrijk tweeluik. “We moeten er niet flauw over doen. Onze voorbereiding kon beter. We beschikken dit seizoen over een bredere kern en dus bijgevolg meer mogelijkheden. Ik heb dus meer tactische aanpassingen kunnen uitproberen en daardoor is het wat zoeken geweest naar het juiste evenwicht. Als het zoeken wat langer duurt, dan zorgt dat bij een coach ook voor wat bijkomende druk, maar ik denk dat we ondertussen organisatorisch staan waar we moeten staan”, aldus Nijst.

Verdediger Cordie zal zaterdagavond wegens een gele schorsing moeten toekijken vanop de tribune en voor nieuwkomer Yves Boguhe zit het seizoen er zo goed als zeker al op. Hij scheurde zijn achillespees af. “Voor de rest zijn we voltallig. Op defensief vlak staan we zeer goed naar mijn gevoel. Ons jeugdproduct Matisse D’hondt heeft zich in deze voorbereiding toch in positieve zin weten te tonen en dat doet me uiteraard plezier.”

Na het tweeluik tegen Mons en Zelzate staan er voor Olsa confrontaties tegen Merelbeke en Wetteren op het programma. De vraag is echter al of die matchen effectief kunnen doorgaan, want het onderlinge duel tussen Merelbeke en Wetteren van komend weekend is al afgelast wegens te veel coronabesmettingen.