Studenten van Hogeschool Vives brengen kinderen in contact met zorgdieren van De Kleppe in Everbeek Ronny De Coster

17 december 2019

15u58 28 Brakel Negen studenten van het postgraduaat Dieren in de Hulpverlening van Hogeschool VIVES waren dinsdag present op De Kleppe in Everbeek. Ze brachten er kindjes van 9-11 jaar van buitengewone basisschool De Mozaïek in Geraardsbergen in contact met de zorgkonijnen, zorgkippen, zorggeiten en zorgezels van het vakantiecentrum.

In de voormiddag namen de studenten de tijd om de therapieën voor te bereiden. Daarna was het tijd voor een groepsactiviteit met interactie tussen kind en dier. Er werd afgesloten met individuele therapeutische sessies op maat van ieder kind.

Gunstige invloed van dieren

“De gunstige invloed van dieren op mensen met een zorgvraag, staat al jaren vast”, getuigt Kurt, begeleider op De Kleppe. ‘Van kinderen met autisme, over personen met meervoudige beperkingen tot dementerende ouderen: dagelijks zien we dat onze dieren wonderen doen, dat ze iets teweeg brengen en dat ze de mensen stimuleren in hun kunnen. Zo hebben we het al een aantal keer meegemaakt dat iemand die helemaal geen contact meer maakt, tijdens de interactie met de dieren toch plots iets zegt of zelfs begint te zingen”, vertelt Kurt.

In de VIVES-opleiding leren studenten hoe ze dieren therapeutisch kunnen inzetten. Via specifieke activiteiten op maat van de doelgroep – animal assisted interventions of AAI’s - worden de positieve invloeden van het dier op de mens maximaal benut.

De Kleppe

De Kleppe is een project in de sociale sector. In het vakantiecentrum kunnen kwetsbare mensen terecht: personen met een mentale of fysieke beperking, mensen in armoede, mensen met autisme, personen met een bijzondere hulpvraag. “We werken voor kwetsbare mensen en doen dat ook samen met kwetsbare mensen. Voor heel wat vrijwilligers of mensen in sociale tewerkstelling biedt werken op De Kleppe een belangrijke houvast”, zegt coördinator Robin Ronsyn.