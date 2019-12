Studenten mogen weer blokken in het gemeentehuis van Brakel Ronny De Coster

13 december 2019

De gemeente stelt vanaf volgende week de raadszaal op het gemeentehuis opnieuw ter beschikking van studenten.

“Toen we tijdens de vorige blokperiode studenten toelieten in het gemeentehuis, was er een grote respons en kregen we ook goede reacties. Daarom doen we dit opnieuw”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

De raadszaal wordt een studieaal op dinsdag 17, woensdag 18, donderdag 19, vrijdag 20, dinsdag 24 (tot 12 uur), maandag 30 en dinsdag 31 (tot 12 uur) december en op donderdag 2, maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9, vrijdag 10, maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16, vrijdag 17, maandag 20, dinsdag 21, donderdag 23 en vrijdag 24 januari. De studenten zijn op deze dagen welkom tussen 8 en 17.30 uur.

Wifi, water en koffie

Er is wifi voorzien en er de gemeente zorgt ook gezorgd voor water en koffie. Wie geïnteresseerd is, neemt contact op met Sonia Merchiers op het mailadres sonia.merchiers@brakel.be