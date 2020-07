Strengere mondmaskerplicht in Brakel, Maarkedal, Zwalm en Horebeke: altijd op zak hebben en dragen als het te druk is Lieke D'hondt

27 juli 2020

17u16 17 Brakel Het is vanaf dinsdag 28 juli verplicht om in Brakel, Maarkedal, Zwalm en Horebeke een mondmasker op zak te hebben. Dat is beslist tijdens een vergadering van de intergemeentelijke veiligheidscel. De verplichting komt er naast de federale regels rond het dragen van een mondmasker, die dus ook blijven gelden.

Brakel, Maarkedal, Zwalm en Horebeke hadden zich nog niet uitgesproken over een verstrenging van de mondmaskerplicht. Nu komt die er wel, al is ze niet zo strikt als in buurgemeenten Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem. Daar is het verplicht een mondmasker te dragen op het openbaar domein, in de politiezone Brakel hoef je enkel een mondmasker op zak te hebben. Je moet het wel dragen als de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden. Het dragen van een mondmasker is ook verplicht tijdens een bezoek aan het recyclagepark. De burgemeesters van de vier gemeenten laten ook weten dat ze liever een eenduidige aanpak op provinciaal niveau zouden zien, maar dat ze in afwachting toch al deze beslissing hebben genomen.

Meer over Brakel

Brakel

Horebeke

Kluisbergen

Kruisem

Maarkedal

Maarkedal

Oudenaarde