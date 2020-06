Stortbui veroorzaakt wateroverlast in Nederbrakel: “Ineens vloog deksel omhoog en stroomde het water naar binnen” Ronny De Coster

17 juni 2020

16u10 3 Brakel Na een forse stortbui moesten teams van de brandweerpost Brakel woensdagmiddag ter hulp snellen, omdat riolen het water niet meer konden slikken. Onder meer het kantoor van de Liberale Mutualiteit liep onder water.

“Ineens vloog het deksel van een afvoerputje omhoog en stroomde het water binnen. Dat heeft toch zeker een half uur geduurd”, vertelt de Brakelse schepen Marleen Gyselinck (Open Vld), die er werkt als bediende. “Een klant heeft me geholpen om water naar buiten te krijgen", vertelt ze terwijl ze nog met het poetswerk bezig is.

Aan de voet van de Warande liep de straat onder, nadat een riolering verstopt was geraakt. Daar liep het water ook een woning binnen. Ook een bewoner van een huis aan de Jagerstraat had hulp van de brandweer nodig, omdat via een lek in het dak water naar binnen was gekomen.