Sterke Robin Nelis schiet Olsa Brakel naar vijfde ronde Crocky Cup: “Goede generale repetitie met oog op competitie” Kristophe Thijs

20 september 2020

15u42 0 Brakel Olsa Brakel blijft een vlekkeloos bekerparcours afleggen en mag zich stilaan beginnen opmaken voor een mooie affiche. Net als vorige week tegen Diegem klopten de jongens van coach Nijst zaterdagavond derdenationaler Bergen voor eigen volk met 0-1. Robin Nelis, de sterke spelende centrumspits, zette een strafschop feilloos om. Dinsdag gaat Olsa Brakel de trommel in voor de loting van de vijfde ronde, samen met de ploegen uit 1B.

Het Stade Tonrdreau maakte aanvankelijk indruk op de bezoekers. Het jeugdige enthousiasme van de thuisploeg leverde wel zes Bergense hoekschoppen op in de eerste helft, maar de Brakelse doelman Otte moest maar één noemenswaardige bal pakken. “Tegenover het relatief ongestructureerde voetbal van de thuisploeg wisten wij een stevig blok neer te zetten. We kregen door de aanvalsdriften van Bergen best veel ruimte, maar we maakten daar voor de rust te weinig gebruik van. Het was wat zoeken voor ons”, vertelt centrumspits Nelis.

Strafschop

Na de pauze kwam Olsa Brakel beter voor de dag en dat leverde al snel resultaat op. Een strafschopfout op Nelis werd door de 25-jarige boomlange aanvaller uit Asse zelf omgezet. “Ik deed alsof ik trapte, maar kapte me vrij. Daardoor werd ik gehaakt en wees de ref naar de stip. Normaal was Appiah aangeduid als eerste strafschopnemer en ik als tweede man, maar ik voelde me zo trefzeker dat ik aan Malcolm vroeg om zelf te mogen trappen. Eens de voorsprong op het scorebord stond, kwamen we nooit meer in de problemen en speelden we de match heel volwassen uit.”

Zelzate

Dankzij de zege gaat Olsa Brakel dinsdag de trommel in, samen met de andere ploegen die zich ook kwalificeerden én de clubs uit 1B. “Het zou leuk zijn om een mooie affiche te loten, maar dit mag voor mij net zozeer een reeksgenoot zijn om dan in de 1/16de finales tegen een eersteklasser uit te komen. Nu goed, die beker is leuk meegenomen en we hielden een goede generale repetitie, maar woensdag tegen Zelzate zal het heel andere koek zijn. We komen, naar wat ik al vernomen heb, tegenover een machine te staan. Of ik mijn neus voor goals bij Olsa Brakel zo veel mogelijk wil tonen? Ik scoor uiteraard graag, maar ik vind het net zo goed prettig om een assist te geven. Ik ben niet het soort spits dat vanaf de middenlijn een actie zal opzetten en scoren, maar wel iemand die in de zestienmeter de actie kan maken en er staat wanneer het brandt”, aldus Nelis, die in het tussenseizoen overkwam van het Nederlandse Hoek, maar door de combinatie van zijn werk en zijn jeugdtrainerschap de verre verplaatsingen naar Zeeland niet meer zag zitten.