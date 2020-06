Staaf van tractor belandt op geparkeerde auto: landbouwer moet boete betalen LDO

24 juni 2020

16u51 0 Brakel Een 62-jarige landbouwer heeft zich woensdag moeten verantwoorden in de politierechtbank. De man reed met zijn tractor door Brakel toen er plots een staaf loskwam. Die belandde op een geparkeerde auto.

De man had wel gemerkt dat er iets losgekomen was, maar had de schade aan de geparkeerde auto niet gezien. Nadat hij de staaf had opgeruimd, zette hij daarom zijn weg verder. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem voor vluchtmisdrijf, maar de politierechter gelooft dat de man niet ter kwader trouw was. Omdat de staaf is losgekomen, moet de landbouwer wel een boete van 400 euro betalen, waarvan de helft met uitstel.