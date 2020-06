Sporthal De Rijdt in Brakel heropent maandag met strikte coronamaatregelen Ronny De Coster

12 juni 2020

17u20 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel zwaait maandag de poorten van de sporthal De Rijdt weer open. Sporters moeten zich wel houden aan een reeks coronamaatregelen.

Trainingen en wedstrijden voor alle sporten (zowel amateur en professioneel) zijn opnieuw mogelijk, behalve wat specifiek verboden wordt. Zo zijn contactsporten beperkt tot contactloze training bij +12 jaar. Sporters moeten een minimale afstand van anderhalve meter respecteren, kinderen onder de 12 jaar hoeven dat niet en mogen opnieuw trainen met contact. Sporten in groepen kan met maximaal twintig deelnemers (inclusief trainers en begeleiders) onder leiding van een trainer of verantwoordelijke. Het sanitair is beschikbaar, maar kleedkamers en douches blijven gesloten. Iedere sportvereniging moet ook een coronaverantwoordelijke doorgeven. Dat gebeurt met een mail naar ben.devlieger@brakel.be).

Eigen sportmateriaal

Reserveren is verplicht via het reservatieprogramma op de website https://reservaties.brakel.be. Tijdens de maand juni kan er geen gebruik gemaakt worden van de vergaderzaal, de bovenzaal (gevechtsruimte), de klimmuur, het squashlokaal en de spinningruimte. Bij sportverenigingen die met jeugd werken, worden de kinderen afgezet aan de inkom en na de activiteit aan de uitgang weer opgehaald. Alle gebruikers (verenigingen en particulieren) moeten hun eigen sportmateriaal meebrengen.