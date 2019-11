Spoedarts Kris Permentier weet morgen of hof van beroep hem schuldig acht aan moordpoging en moord op zijn vrouw Lieke D'hondt

28 november 2019

19u02 0 Brakel Het doek valt morgen, vrijdag, over het proces van spoedarts Kris Permentier. Het Hof van Beroep zal oordelen of de Brakelaar al dan niet schuldig is aan de moordpoging en moord op zijn echtgenote. Zelf blijft hij volhouden dat hij zijn vrouw niets heeft aangedaan. Het Openbaar Ministerie is overtuigd van het tegendeel en vraagt 24 jaar cel.

Kristel Zimmermann overleed in oktober 2009 in het ziekenhuis nadat ze thuis onwel was geworden en in een coma was beland. In de bloedstalen die werden genomen, troffen de artsen de verdovende stof morfine aan. Enkele maanden eerder belandde Kristel al eens op de spoeddienst nadat ze een verkeerde dosis insuline had gekregen. Het parket vindt de omstandigheden waarin de vrouw is overleden verdacht en is ervan overtuigd dat Kris Permentier haar iets heeft aangedaan. Hijzelf blijft zijn onschuld uitschreeuwen en verwijst naar medische blunders die aan de oorzaak zouden liggen van het overlijden van Kristel. Die uitleg werd niet geloofd door de rechters in eerste aanleg, die Permentier hebben veroordeeld tot 24 jaar cel. Morgen weet de spoedarts of de rechters in beroep hem wel geloven.

Opvallend is dat de familie van het slachtoffer ook achter Kris Permentier blijft staan. Ze vergezelden hem al meermaals naar de rechtbank en de broer van Kristel schreef voor de behandeling in beroep nog een open brief om de onschuld van zijn schoonbroer te benadrukken.