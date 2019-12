Spoedarts Kris Permentier en advocaten uiten bezorgdheid over procesvoering Koen Baten

05 december 2019

16u30 0 Brakel Spoedarts Kris Permentier en zijn advocaten Ann Van de Steen en Lennert Dierickx willen een onderhoud met de Belgische Staat over de manier waarop het proces is gevoerd tegen de arts. Hij werd vrijdag in beroep vrijgesproken voor de moord op zijn vrouw na een procedureslag van tien jaar. Wetenschappelijk onderzoek leidde uiteindelijk mee tot de vrijspraak, maar dit werd lange tijd geweigerd waardoor alles heel lang duurde. “Ik wil nu met hen in dialoog gaan om te kijken hoe ze zich in de toekomst hier beter zullen op voorbereiden", zegt Kris.

Tien jaar lang werd er gewerkt aan dit dossier. Vrijdag kwam er eindelijk een einde aan de lijdensweg van de spoedarts uit Brakel. Hij werd er van verdacht zijn vrouw vermoord te hebben en werd al meermaals schuldig bevonden nog voor er echt een uitspraak was gedaan. “Wij willen onze bezorgdheid hier over uiten", zegt advocate Ann Van de Steen. “Wij zullen dan ook de Belgische Staat ter verantwoording roepen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er mis ging om dit soort zaken in de toekomst te vermijden", klinkt het.

Geen klacht

De advocaten dienen op dit moment nog geen klacht in tegen de staat, maar willen wel een grondig overleg. “We willen het niet meteen op de spits drijven en willen een overleg met hun voeren en er toe komen dat er aanpassingen worden uitgevoerd. Als ze geen oren hebben naar dit overleg, zullen wij kijken hoe we verder kunnen gaan en dienen we mogelijk wel een klacht in", zegt Van de Steen.

Kris Permentier zelf beleefde een rollercoaster van emoties de laatste dagen en is blij dat het proces achter de rug is, maar beseft ook dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft als hem. “Ik heb financieel de kans gehad om dit aan te vechten en tot deze uitspraak te komen. Maar niet iedereen heeft deze mogelijkheid. Het wetenschappelijk onderzoek was ook nodig om tot deze uitspraak te komen en speelde een grote rol”, klinkt het. “Ik wil ten opzichte van de staat enkele heikele punten aanhalen en vermijden dat mensen die in dezelfde situatie terechtkomen. Ik wil justitie laten nadenken over hoe ze zich beter kunnen voorbereiden.”

“Dat wat vandaag misliep, moeten we in de toekomst vermijden", vult raadsman Lennert Dierickx aan. “We viseren geen personen, maar wel het systeem waar fundamenteel iets moet veranderen. Kris moet de laatste persoon zijn die op deze manier heeft moeten vechten. We hopen dat we hier eens goed aan de alarmbel kunnen trekken.”