Spelers SV Everbeek in quarantaine na besmettingen binnen de club Frank Eeckhout

28 juli 2020

15u32 40 Brakel Spelers van SV Everbeek hebben van hun huisarts het advies gekregen om veertien dagen in quarantaine te gaan na een positief coronageval binnen de club. “Het gaat om de zoon van een bestuurslid, maar het bestuurslid heeft wel contact gehad met de rest van het bestuur en de spelersgroep", zegt voorzitter Peter Van Twembeke. Ook een speler testte positief.

SV Everbeek heeft voorlopig alle trainingen en wedstrijd opgeschort. “De ongerustheid bij heel wat spelers is groot. Iedereen die zaterdag aanwezig was op training heeft zich ondertussen laten testen. De resultaten verwachten we pas woensdag. Het is dus nog even bang afwachten", zegt Peter Van Twembeke. Van spelers vernemen we dat ook een speler besmet is met COVID-19. “Die speler nam het niet zo nauw met de voorschriften en kwam doodleuk naar club terwijl hij wist dat hij besmet was. Door zijn onverantwoord gedrag zitten wij nu in quarantaine", vertrouwen enkele spelers ons toe.

De club denkt er ondertussen over na om de wedstrijd van komend weekend niet te spelen. “Ik weet niet of dat verantwoord zou zijn. Steeds meer clubs beslissen om twee weken niet te spelen noch te trainen. We wachten op advies van Voetbal Vlaanderen, maar daar blijft het oorverdovend stil. Misschien moeten we zelf wel de knoop doorhakken", besluit de voorzitter.