Sint-Augustinus Brakel plaatst koortshermometer aan ingang van de school Ronny De Coster

23 augustus 2020

13u11 4 Brakel Wie school Sint-Augustinus Brakel naar binnen stapt, moet voortaan eerst voorbij een elektronische lichaamstemperatuurmeter.

De IR-Forehead koortssscanner dat de school heeft geïnstalleerd, is een cadeau van het bedrijf New Security Concept, dat eerder ook al zo’n toestel plaatse bij voetbalclub Olsa Brakel en in het rusthuis Sint-Franciscus in Opbrakel.

Schooldirecteur Philip Van Santen gelooft dat het toestel, naast de andere voorzorgsmaatregelen die iedere school moet nemen, een meerwaarde zal betekenen voor al wie op de schoolsite komt.