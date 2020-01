Saskia Schoutteten (sp.a) nieuw gezicht in gemeenteraad van Brakel Ronny De Coster

28 januari 2020

13u39 3 Brakel Saskia Schoutteten heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid in Brakel. De 43-jarige socialiste komt in de plaats van Johan Thomas, die na 38 jaar de gemeentepolitiek vaarwel zegt.

Schoutteten stond op de tweede plaats op de sp.a-lijst bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Ze werkt bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. In de gemeenteraad neemt ze de plaats in van Johan Thomas. Hij was sinds 1982 actief in de gemeentepolitiek en al die tijd, met een onderbreking van 6 jaar, ook schepen van Financiën. Sinds de vorige verkiezingen, waarbij Open Vld de absolute meerderheid behaalde, zitten de socialisten in de oppositie.