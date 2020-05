Rotary en Rotaract Zottegem schenken 20 laptops aan Sint-Franciscusinstituut en Stella Matutina in Brakel Ronny De Coster

11u46 1 Brakel Het Sint-Franciscusinstituut in Sint-Maria-Oudenhove en Stella Matutina in Michelbeke hebben samen 20 laptops gekregen van Rotary Zottegem en Rotaract Zottegem. De serviceclubs organiseerden een geldinzameling voor de zorgsector en noodlijdenden in deze coronatijden.

“Op onze website hulp2020.be kan iedereen via de donatieknop geld schenken”, zegt Kurt Van de Meulebroucke. Hij is penningmeester van Rotary Zottegem. “De laptops die we schenken aan scholen, stellen zij ter beschikking van gezinnen die niet over een laptop beschikken of te weinig computers in huis hebben om al hun kinderen digitaal les te laten volgen. We hielpen eerder al verschillende Zottegemse scholen en nu ook Sint-Maria-Oudenhove en Stella Matutina in Michelbeke”, licht Kurt Van de Meulebroucke toe. De serviceclubs hebben ook al mondmaskers en beschermkledij geschonken aan onder meer brandweerpost van Zottegem.