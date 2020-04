Rotary Club Brakel-Zwalmvallei zamelt geld in om zorgwerkers, gezinnen en lokale bedrijven te helpen Ronny De Coster

20 april 2020

14u11 0 Brakel Serviceclub Rotary Club Brakel-Zwalmvallei is gestart met een geldinzamelactie. Met de opbrengst van de de actie Virusvrij Brakel-Zwalmvallei willen de initiatief zorgwerkers, behoeftige gezinnen en lokale handelaars te hulp schieten.

Deze rekening wordt integraal gebruikt om de helden van de zorgsector te helpen, voor de bescherming en preventie tegen virussen in Brakel, Zwalm, Lierde, Horebeke en omstreken en voor het ondersteunen van behoeftige gezinnen en lokale ondernemers. We hebben met Rotary Club Brakel -Zwalmvallei al 5.000 aan beschermingsmiddelen geschonken aan de woonzorgcentra in de streek”, zegt Jolien Haesebeyt. De rekening waarop de serviceclub het geld verzamelt is BE75 1030 6689 9251. Meer info: 0471/70 87.64