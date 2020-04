Ronde-supporter Patrick Vandekerkhove zet zijn Ronde-camper in de tuin: “Nu niet naar de koers kunnen, wuiven we vanuit Brakel” Ronny De Coster

05 april 2020

13u47 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Brakel Meer dan honderd Brakelaars hebben een inzending gedaan om de aandacht te trekken van de Ronde-heli van VTM en HLN.be. Onder hen Patrick Vandekerkhove. “Laat het ons ludiek houden”, zegt hij, wuivend vanop zijn fiets op rollen.

Elk jaar trekt Patrick Vandekerkhove samen met vrienden naar Kwaremont om er samen met vrienden de Ronde van Vlaanderen mee te maken. “Al tien jaar nemen we daar telkens een plekje in, waar we intussen al met vijftien kampeerwagens verzamelen. Elk jaar maken we daar een formidabel feest van. Nu dat niet meer kan, heb ik mijn kampeerwagen maar in mijn tuin geparkeerd, samen met wat vlaggen. Alles is aanwezig, behalve de koers”, vertelt Patrick.

Meer dan honderd inzendingen

Ruim tienduizend inzendingen kwamen uit heel Vlaanderen om de aandacht van de heli van VTM en HLN.be te trekken. Daarvan kamen er meer dan honderd uit Brakel. De inwoners hadden zich eerder deze week ook al flink in de kijker gewerkt, toen de drone van VTM en HLN.be over de gemeente zweefde.