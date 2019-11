Rijles eindigt in politierechtbank omdat zoon geen voorlopig rijbewijs heeft LDO

13 november 2019

14u06 2 Brakel Een vader die zijn zoon wilde leren rijden op de openbare weg, heeft zich moeten verantwoorden in de politierechtbank. De zoon had op het moment van de rijles nog geen voorlopig rijbewijs en maakte dus een overtreding.

De vader en zoon waren op ronde om broodautomaten aan te vullen toen ze beslisten ook een rijles te koppelen aan de rit. De politie hield hen tegen en stelde vast dat de zoon niet over een rijbewijs beschikte. Bovendien waren de banden van de auto ook niet helemaal in orde: de profieldiepte was niet diep genoeg.

De politierechter legt de zoon een rijverbod van één maand en een boete van duizend euro op. De vader moet een boete van 800 euro betalen.