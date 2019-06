Ria De Temmerman schrijft “Leeuw” over Joods meisje dat naar Nederbrakel vluchtte Ronny De Coster

18 juni 2019

10u55 0 Brakel Hoe een Joods meisje van 9 jaar tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederbrakel is beland, vertelt Ria De Temmerman in haar boek “Leeuw”, dat het Willemsfonds Brakel voorstelt in de bibliotheek.

Leeuw speelt zich af in 1933. Adolf Hitler treedt aan als rijkskanselier van Duitsland. In Antwerpen ziet het Joods meisje Sookie Van Leeuwen het levenslicht. Het antisemitisme verspreidt zich als onkruid tot in haar stad. Wanneer de oorlog uitbreekt, arresteren de nazi’s een deel van de familie van Leeuwen. De amper negenjarige Sookie moet vluchten. Ze belandt in het pittoreske Nederbrakel, waar ze een nieuwe start maakt. Maar het rustige leven duurt niet lang: na de oorlog ontdekt Sookie wat er met haar familie is gebeurd en haar wereld stort in. Maar een onverwacht nieuw familielid verandert alles.

“Leeuw is een fictieve familiesaga waarin liefde, opoffering, wraak, veerkracht, maar ook zwaarder beladen onderwerpen zoals pedofilie en sadisme aan bod komen. Het verhaal is gesitueerd in een historisch correct kader, met een knipoogje naar mijn eigen leven. De proloog van Leeuw speelt zich af in ‘t Kasteelke van Brakel waar ik mijn middelbaar doorgebracht heb”, zegt schrijfster Ria De Temmerman. Ze is in Brakel opgegroeid, maar verhuisde naar Brugge.

Interview met burgemeester en schepen

Op vrijdag 5 juli keert ze naar haar heimat terug voor de voorstelling van haar boek. Die vindt plaats om 20 uur in de bovenzaal van de gemeentelijke openbare bibliotheek aan het Marktplein. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer en cultuurschepen Marijn Devalck zullen de schrijfster inteviewen.

De toegang is gratis, maar organisator Willemsfonds Brakel vraagt om vooraf te reserveren bij Gaston Cosyns, tel. 0477/588216 of mail gaston.cosyns@gmail.com.